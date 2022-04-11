Биологи выяснили причину потери обоняния при ковиде

Биологи выяснили, что носители коронавируса часто теряют обоняние из-за того, что COVID-19 вызывает массовые повреждения аксонов в нейронах обонятельного эпителия носа, а также нарушает работу его мелких кровеносных сосудов. Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале JAMA Neurology, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наше исследование показывает, что коронавирусная инфекция достаточно часто приводит к развитию массовых повреждений аксонов и кровеносных сосудов в обонятельном эпителии носа. В некоторых случаях эти повреждения оказываются настолько серьезными, что они могут привести к постоянной потере обоняния", - пишут исследователи.

Проникновение коронавируса SARS-CoV-2 в организм человека достаточно часто сопровождается развитием аносмии, потерей способности ощущать запахи, а также значительным ухудшением способности распознавать вкус пищи. По первым подсчетам ученых, аносмия поразила от 33% до 68% пациентов, переболевших COVID-19 во время первых волн пандемии.

Группа американских биологов под руководством профессора университета штата Мэриленд в Балтиморе (США) Синтии Драхенберг раскрыла механизмы развития аносмии в ходе анализа образцов тканей, извлеченных из мозга и носоглотки двух десятков пациентов, погибших от тяжелых форм коронавирусной инфекции или по иным причинам.