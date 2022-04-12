В России ведется разработка вакцины от ротавируса у детей

Сотрудники ФБУН РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора разрабатывают вакцину против ротавирусной инфекции у детей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В Российской Федерации создана коллекция штаммов ротавирусов человека, адаптированных к перевиваемой линии культур клеток и показана возможность разработки инактивированного вакцинного препарата, что выгодно отличает его от зарубежного аналога по своей безопасности и иммуногенной активности <...> В ближайшее время планируется проведение доклинических исследований", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что создание и производство отечественной вакцины важно для импортозамещения и экспорта в зарубежные дружественные страны.