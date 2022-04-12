Кардиолог назвал способ снизить риск инфарктов

Дистанционный мониторинг артериального давления может существенно снизить риск возникновения инфарктов и инсультов, заявил генеральный директор НМИЦ кардиологии имени Е. И. Чазова Минздрава России Сергей Бойцов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он также назвал это способом снизить инвалидизацию и смертность населения России. Врач напомнил, что на протяжении последних лет в нескольких регионах страны в экспериментальном формате проводился дистанционный мониторинг артериального давления. За это время его прошли около 20 тысяч пациентов.

"Есть все основания полагать, что данный метод позволит снизить риск возникновения инфарктов миокарда, острых нарушений мозгового кровообращения", - подчеркнул он.