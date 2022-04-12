Названы самые распространенные сердечные заболевания у детей

"Самые распространенные симптомы инфаркта миокарда - боль или дискомфорт в середине или левой части груди. Вместо боли могут быть ощущения давления, сжатия, жжения. Боль может распространяться на другие части тела - верхнюю часть живота, плечи, руки, шею, горло, нижнюю челюсть и зубы. Помимо этого, может появляться в эпигастральной области (зона, соответствующая проекции желудка на переднюю брюшную стенку). Интенсивность боли у разных людей варьируется. Иногда боль при инфаркте миокарда ощущается только в одной из этих областей и длится более 20 минут. Боль может быть острой или тупой, некоторые больные описывают свои ощущения, как дискомфорт, сжимающую, давящую, распирающую боль, изжогу или жжение".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал специалист-эксперт Минздрава, кардиолог Фарид Алиев.

По его словам, распространены следующие симптомы: головокружение, слабость, тошнота, рвота, одышка и потливость, холодный пот и др.

Врач также рассказал о самых распространенных сердечных заболеваний у детей:

"К наиболее часто встречающимся у детей сердечно-сосудистым заболеваниям относятся врожденные пороки сердца, ревматические болезни сердца и аритмия. Врожденный порок сердца у детей является наиболее распространенной врожденной аномалией. К ним относятся: дефекты межпредсердной и предсердно-желудочковой перегородок; дефект межжелудочковой перегородки; заболевания клапанов сердца; синдром гипоплазии левых отделов сердца; тетрада Фалло и др.

Аритмией у детей, или нарушением ритма сердца и проводимости, называется состояние, при котором отмечаются следующие симптомы: смена частоты сердечного ритма; смена ритмической регулярности и источника возбуждения сердечной мышцы; неправильная последовательность или нарушенная связь активизации сердечных желудочков и предсердий.

Следует отметить, что ревматическая болезнь сердца может возникнуть после недолеченной стрептококковой инфекции".