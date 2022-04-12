Врач назвал продукт для борьбы с хронической усталостью

Кисломолочный напиток с пробиотиками способствует снижению уровня стресса и тревожности, рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Анрей Продеус в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Употребление продуктов с "живой" микрофлорой помогает в выработке необходимого количества ценного вещества - гамма-аминомасляной кислоты, ее принято считать главным "тормозом" центральной нервной системы. Она регулирует сон, улучшает процессы мышления и памяти.

"Йогурты с пробиотиками и все продукты такого рода увеличивают возможность для наших микробов выработать гамма-аминомасляную кислоту, ее уровень в организме повышается, стресс и тревожность снижаются", - сообщил врач.

Иммунолог подчеркнул, что еще одним действенным средством для снятия стресса считают объятия, их эффективность научно доказана. Победить хроническую усталость также помогут физические упражнения и дыхательная гимнастика.