В России начались испытания вакцинного «коктейля» против COVID-19

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что на следующей неделе начнутся испытания моноклональной вакцины от коронавируса на добровольцах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

18 апреля первые добровольцы получат препарат в НИИ гриппа Минздрава в Санкт-Петербурге, все документы уже подписаны. Гинцбург добавил, что в рамках второй фазы препарат проверят уже на пациентах с коронавирусом. По результатам этой фазы Минздрав планирует рассмотреть вопрос регистрации вакцины.

Клинические испытания вакцины начались в январе. До этого в Центре имени Гамалеи сообщали, что этот препарат эффективен против "омикрон"-штамма. Препарат вводится внутривенно, с помощью капельницы. Лекарство нейтрализует вирус, а через неделю у больного вырабатываются уже собственные антитела. Обычные антитела быстро выводятся из организма почками, в то время как моноклональные способны циркулировать в крови более десяти дней.