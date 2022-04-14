В России зарегистрировали первый в мире изотермический тест на коронавирус

Роспотребнадзор зарегистрировал новую тест-систему на коронавирус с низкой вероятностью ложноотрицательного результата. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, первый в мире изотермический тест AmpliSens SC2-IT, нацеленный на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2. Он обеспечивает высокую выявляемость вируса, а результат можно получить за 20-25 минут.

Глава научной группы разработки новых молекулярно-биологических технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Петров сообщил, что разработка нового теста "стала своего рода "ответом" наших ученых на темпы мутации вируса".

В ведомстве добавили, что все компоненты теста производятся в институте, что позволяет не зависеть от поставок из-за рубежа и сохранить доступность тестирования для россиян.