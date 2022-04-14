Названы признаки дефицита витаминов

Врач-валеолог МейТан Лидия Синицина рассказала Gazeta.ru о том, как распознать у себя дефицит витаминов до проявления первых симптомов заболевания. По словах эксперта, есть семь неочевидных признаков, которые можно считать поводом для сдачи анализов, передает Day.Az.

Так, Синицина подчеркнула, что в первую очередь о возможном гиповитаминозе говорят довольно банальные и знакомые большинству признаки: общее недомогание, вялость, сонливость, учащение простудных заболеваний и их затяжное течение, перепады настроения. Помимо общего ухудшения самочувствия организм может сигнализировать о нехватке необходимых веществ и весьма нестандартными способами, к ним относятся:

- желание грызть лед. Часто является признаком дефицита железа. Нехватка этого микроэлемента способствует извращению вкусовых привычек, в результате возникает желание не только грызть лед, но и, например, пожевать известку, мел или сырые крупы;

- частое покашливание. Дефицит железа также вызывает сухость слизистых и рефлекторное покашливание;

- набухшие десны. К возникновению этого симптома может способствовать целый ряд причин от курения и приема гормональных контрацептивов до гиповитаминоза Д и снижения иммунитета;

- бессонница. Одна из самых распространенных причин расстройства сна - это дефицит магния. Его нехватка пагубно сказывается на состоянии нервной системы и проявляется беспокойством, нервозностью, страхом, усталостью и, конечно же, той самой бессонницей;

- частое онемение или покалывание в конечностях. Периодическое чувство покалывания в конечностях и онемение может говорить сразу о нескольких проблемах в организме: это недостаток витаминов в целом, заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания позвоночника, нарушения в работе нервной системы;

- выпадение волос. Этот сигнал организма может говорить о дефиците витаминов группы B. Также, на состояние волос влияют стресс, тревожность и недосып, неправильное питание, беременность и кормление грудью, проблемы со щитовидной железой;

- сухие губы, трещины в уголках .Чаще всего таким образом организм реагирует на нехватку витаминов А, Е, В, а также цинка или железа.

Синицина рекомендует при обнаружении тревожных симптомов обратиться к врачу и пройти дополнительные обследования. Для профилактики гиповитаминоза врач советует обратить внимание на качественное питание, биологически активные добавки к пище и уходовые процедуры.

"Не забывайте простое правило: при любых проблемах со здоровьем решать их проще на начальных стадиях , - заключила валеолог.