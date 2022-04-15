Ученые создали спрей для носа против COVID-19

Спрей для носа, способный снизить риск заражения COVID-19, а в случае болезни облегчить симптомы, разработали специалисты Вашингтонского и Северо-Западного университетов в США. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Science Translational Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 2020 году исследователи с помощью суперкомпьютеров разработали белки, которые бы могли прикрепляться к белковому шипу вириона, не давая вирусу возможности проникать в клетки. Теперь ученым удалось сделать белки еще более эффективными, дав им возможность связываться сразу с тремя участками белкового шипа вместо одного.

Исследователи протестировали новые белки на трансгенных мышах, зараженных COVID-19. По сравнению с контрольной группой, после интраназального введения белков у больных мышей наблюдалась пониженная вирусная нагрузка в тканях всех органов, кроме того, препарат защищал мышей от потери массы тела. Белки справлялись со штаммами "омикрон", "дельта" и остальными. Они показывали лучший результат по сравнению со своими предшественниками, связывавшимися только с одним участком белкового шипа.

"Белковый шип вириона SARS-CoV-2 имеет три связывающих домена, а обычные методы лечения антителами могут блокировать только один, - пояснили ученые. - Наши белки сидят на шипе как тренога, и блокируют все три".

Исследователи рассчитывают, что спрей для носа на основе этих белков можно будет применять как для профилактики COVID-19, так и в случае заражения, чтобы снизить вирусную нагрузку и облегчить симптомы. Сейчас он уже проходит испытания на людях.