Регулярное донорство выводит из крови "вечные химикаты"

Регулярная сдача крови может удалить из организма человека до 30% "вечных химикатов". Это значит, что донорство может стать профилактикой проблем со здоровьем, которые вызывают токсичные вещества. К таким выводам пришли австралийские ученые в ходе исследования с участием 285 пожарных, пишет New Atlas, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

Добровольцев разделили на три группы: первая в течение года сдавала плазму каждые 1,5 месяца, вторая - каждые три, контрольная - не занималась донорском вообще.

Оказалось, что у пожарных из первых двух групп удалилась из организма треть перфторированных химических веществ (PFAS), или "вечных химикатов", - они почти не разлагаются в естественных условиях.

PFAS - это группа из 4 700 искусственно синтезируемых веществ. Самое известное из них - тефлон. "Вечные химикаты" используют для окраски одежды, ковров и упаковок для еды; создания устойчивой и блестящей косметики; производства грязе- и водоотталкивающих покрытий кухонной посуды.

Попавшие в организм PFAS повышают риск появления рака, пороков развития у новорожденных, заболеваний печени и щитовидки, проблем с гормонами.

Пока по результатам исследования нельзя точно судить о реальной пользе донорства, так как еще официально не определено пороговое значение нормы концентрации PFAS в организме.