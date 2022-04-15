Врач рассказала, кому противопоказан мясной бульон

Вещества, которые выделяются при варке мясного бульона способны увеличить риск развития подагры у пожилых людей, сообщила врач-диетолог Наталья Денисова АГН "Москва", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Употребление в пищу жирного мяса может спровоцировать развитие заболеваний сердца и проблем с сосудами, особенно это касается пожилых людей. При этом лучше отказаться от жирных бульонов на основе любого мяса.

"Употреблять мясо лучше в отварном виде, причем бульон использовать нежелательно, так как при варке в бульон переходят пуриновые основания, увеличивающие риск развития подагры", - рассказала специалист.

Врач отметила, что в пожилом возрасте снижается активность пищеварительных ферментов, жирная пища создаст проблемы с желудочно-кишечным трактом. Поэтому стоит включить в рацион мясо индейки или курицы, а вот от утки придется отказаться. Совсем исключать мясо из рациона нельзя - возникнет дефицит животного белка, который приведет к развитию болезней поджелудочной железы и опорно-двигательного аппарата.