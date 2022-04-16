В Британии назвали способ распознать рак по голосу

В Национальной службе здравоохранения Англии (NHS) рассказали о способе обнаружить онкологическое заболевание по голосу, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как пишет издание Daily Express, специалисты советуют обратить внимание на изменение голоса. Среди признаков, которые могут свидетельствовать о наличии рака, также указываются следующие: кровотечение и онеменение во рту, затрудненное глотание, шатающиеся зубы, сложности при движении челюсти, красные и белые пятна на слизистой, непреднамеренная потеря веса.

Специалисты предупредили, что опухоль в ротовой полости может развиться на внутренней части щек, небе, губах или деснах.

В NHS порекомендовали обратиться к врачу при появлении этих симптомов и попросили не паниковать при их обнаружении, поскольку они могут указывать и на другие недуги.