Распространение «омикрона» позволило обновить иммунитет к COVID-19

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что распространение штамма "омикрон" коронавируса, который в большинстве случаев заражения переносится бессимптомно, это ведет к обновлению коллективного иммунитета в стране, который сформировался при первых вариантах вируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"При текущем распространении COVID-19 с клиническими проявлениями (насморком, симптомами ОРВИ) болеют только порядка 10% от общего числа заразившихся <...>. Идет ускоренное распространение новой конструкции вируса ("омикрона"). Я бы назвал это положительным результатом, потому что это приводит к обновлению коллективного иммунитета", - рассказал Жемчугов.

По словам иммунолога, коллективный иммунитет уже немного устарел из-за того, что коронавирус успел измениться. А благодаря "омикрону" происходит обновление коллективного иммунитета.