Как бороться с сезонной аллергией?

Аллерголог-иммунолог КДЦ "МЕДСИ на Белорусской" Наталья Гарскова рассказала, что весной у некоторых людей возникает поллиноз или сезонный аллергический риноконъюнктивит. Об этом сообщает агентство "Прайм", передает Day.Az.

В основном недуг может проявиться в виде заложенности носа, чихания, покраснения или рези в глазах. По словам Гарсковой, в таком случае не нужно заниматься самолечением, а следует обратиться к специалисту.

"Бывают ситуации, когда пациенты могут перепутать характерную реакцию организма на цветение с обычной простудой и лечатся самостоятельно. Так они теряют время, что неправильно и опасно. Ведь один из наиболее часто встречаемых спутников "запущенной аллергии" - бронхиальная астма", - рассказала иммунолог.

По ее словам, чтобы бороться с аллергией следует соблюдать гипоаллергенную диету, а также уменьшить контакты с пыльцевыми аллергенами.