Нутрициолог назвала наиболее богатые витаминами продукты

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, каких витаминов чаще всего не хватает весной, а также о том, какие продукты помогут восполнить их недостаток, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Писаревой, после зимы у многих людей наблюдается нехватка витамина C в организме. Чаще всего он в больших количествах содержится в цитрусовых и в брокколи, утверждает диетолог.

Она посоветовала добавлять в рацион больше овощей.

"Цветная капуста, кабачки, шпинат насыщены витаминами и антиоксидантами, полезными для организма", - отметила Писарева.

Помимо этого, диетолог подчеркнула, что и железо, и витамины группы В содержатся, например, в бобовых, но при этом они не так хорошо усваиваются организмом, как из мясных продуктов.