Что может изменить течение пандемии COVID-19?

Пандемия коронавируса могла бы идти совершенно по-другому сценарию, если бы ученые смогли разработать вакцину раньше. Как передает Day.Az, об этом написал основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс в своей статье для американской ежедневной газеты New York Times.

"Пандемия коронавируса протекала бы совсем иначе, если бы ученые смогли разработать лекарство раньше", - отметил Гейтс в своей публикации для американского издания.

По словам миллиардера, на снижение уровня смертности вначале пандемии могло бы повлиять развитие терапевтических средств, которые крайне важны во время вспышек абсолютно любых вирусных и инфекционных заболеваний.

Помимо этого, основатель одного из крупнейших производителей программного обеспечения подчеркнул, что необходимо ускорить и оптимизировать процесс разработки противовирусных препаратов. По словам бизнесмена, необходимо создавать специальные библиотеки лекарственных соединений для проверки эффективности существующих методов лечения, а также необходимо значительно профинансировать исследования в области активизации врожденного иммунитета у людей.