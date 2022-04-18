Рак будут выявлять с помощью цифрового алгоритма

Российские ученые разрабатывают цифровой алгоритм для обнаружения раковых клеток в легких на основании данных компьютерной томографии, сообщает пресс-служба Сеченовского университета, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам биологов, метод позволит исключить человеческий фактор при анализе данных и выявлять рак легких на более ранних стадиях. "Ученые разрабатывают цифровую модель обнаружения узловых образований в легких по данным компьютерной томографии с применением искусственного интеллекта", - отметили в университете.

Нейросеть распознает подозрительные клетки на компьютерной томограмме и дополнительно их подсвечивает. Разработчики после усовершенствования технологии решили использовать ее для оценки опухолевой ткани, определения оптимального лечения и прогноза у пациентов.

"Внедрение алгоритмов искусственного интеллекта в виде "компьютерного зрения" и нейросетей поможет врачам не упустить случаи, требующие особенного внимания", - подчеркнули специалисты.