Обнаружена связь между недосыпом и диабетом

Британский эксперт по гигиене сна Стив Пейн рассказал, что обнаружил связь между недосыпом и диабетом второго типа. Кроме того, по его словам, большинство случаев диабета так или иначе связано с малоподвижным образом жизни, сообщает "Медик Форум", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Уже несколько лет известно, что существует связь между бессонницей и риском развития диабета, особенно у молодых людей. Ученые обнаружили, что люди моложе 40 лет особенно подвержены риску развития диабета, если страдают бессонницей", - заявил эксперт.

Он отметил, что диабет может проявляться в тех случаях, когда организм становится десенсибилизированным к инсулину, препятствуя поглощению клетками сахара в крови. По словам Пейна, недостаточное количество сна может быть связано с более высоким уровнем гемоглобина, что, в свою очередь, приводит к возникновению диабета.