В России начались испытания «коктейля из антител» от COVID-19

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург анонсировал старт испытаний "коктейля из антител" от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге в понедельник, 18 апреля, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В понедельник начнется введение препарата на основе моноклональных антител добровольцам. Уже все документы подписаны. В НИИ гриппа Минздрава в Санкт-Петербурге первому человеку введут препарат", - заявил он.

Специалист подчеркнул, что в исследовании принимают участие лишь здоровые добровольцы, оно рассчитано на один месяц. В случае успешного проведения первой фазы испытаний, планируется провести тесты препарата на больных COVID-19, посл