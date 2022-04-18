Названы смертельно опасные последствия сотрясения мозга

Даже небольшая черепно-мозговая травма может привести к серьезным неврологическим нарушениям, негативно сказаться на координации движений, памяти и речи, рассказал "Вечерней Москве" врач-остеопат Сергей Евдокимов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Степень вреда здоровью при сотрясении мозга зависит от того, какая часть мозга пострадала при травме. Не лечить даже легкое сотрясение нельзя. Таким пациентам нужен покой и постельный режим.

"Самое опасное осложнение - возникновение внутричерепной гематомы или кровоизлияния. Это чревато последствиями вплоть до летального исхода. В тяжелых случаях, если есть гематома, может потребоваться длительная реабилитация и даже может понадобиться оперативное вмешательство", - отметил врач.

Специалист считает, что при легких травмах, симптоматика проходит в течение двух недель, но при этом стоит наблюдаться у врача. После сотрясения мозга лучше на время отказаться от любых физических нагрузок.