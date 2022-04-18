Иммунитет вырабатывает антитела к полиэтиленгликолю в вакцине Moderna

Биологи доказали, что инъекции вакцины Moderna в некоторых случаях заставляют иммунитет вырабатывать антитела к полиэтиленгликолю (ПЭГ), полимерному растворителю из самой прививки. Этого не происходит с вакциной Pfizer, пишут исследователи в статье, опубликованной в электронной библиотеке medRxiv, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Результаты наших опытов показывают, что прививка Moderna, но не ее аналог от компании Pfizer, заставляет организм пациента вырабатывать антитела к ПЭГ. Нам еще предстоит оценить их потенциальную опасность для здоровья человека, а также другие последствия их появления", - пишут исследователи.

Полиэтиленгликоль представляет собой жидкий или желеобразный полимер, который часто используется в качестве растворителя или связывающего вещества в различных медицинских и косметических средствах. Помимо этого, он иногда применяется в качестве одного из компонентов вакцин и биофармацевтических препаратов, который помогает скрывать белки и прочие компоненты этих средств от внимания иммунитета.

В некоторых редких случаях иммунитет начинает вырабатывать антитела к молекулам ПЭГ, что может вызывать анафилактический шок и другие опасные последствия для организма при введении вакцин или лекарств на базе этого полимера. Нечто подобное, предположительно, произошло осенью 2020 года во время клинических испытаний вакцин Pfizer и Moderna, в ходе которых около десяти пациентов пережили сильную аллергическую реакцию после введения прививки в их организм.

Побочные эффекты от вакцины

Группа молекулярных биологов под руководством Флориана Краммера, профессора Медицинской школы госпиталя Маунт-Синай в Нью-Йорке (США), проверила эту гипотезу на практике в ходе опытов с образцами иммунных клеток и сыворотки крови, которые были получены от нескольких десятков добровольцев из числа сотрудников клиники.

Как отмечают профессор Краммер и его коллеги, эти пробы крови и клеток были собраны как до того, как добровольцы получили первую и вторую дозы вакцин Pfizer и Moderna, так в несколько разных моментов времени после вакцинации. При анализе каждого образца ученые оценивали количество антител к ПЭГ внутри них, а также наблюдали за тем, как иммунитет добровольцев реагировал на обе вакцины, а также на разные формы полимера.

Реакция иммунитета на молекулы полиэтиленгликоля заметным образом различалась для пациентов, получивших вакцины Pfizer и Moderna. Последняя прививка очень часто заставляла иммунитет вырабатывать антитела к ПЭГ, причем их концентрация заметно вырастала после повторного введения вакцины в организм добровольцев. Этого не происходило после инъекций вакцины Pfizer.

При этом анализ образцов сыворотки крови пациентов, переживших сильную аллергическую реакцию во время клинических испытаний РНК-вакцин, указал на отсутствие связи между антителами к ПЭГ и развитием анафилактического шока. Последующие наблюдения и эксперименты, как надеются профессор Крамер, помогут ученым понять, с чем связана эта реакция, а также уточнить, насколько опасны антитела к ПЭГ для здоровья человека.