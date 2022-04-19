У кого выше риск заразиться COVID-19?

У людей с психическими расстройствами выше риск заразиться коронавирусом даже в случае прохождения вакцинации. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, опубликованного в JAMA Network Open, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи использовали данные 263 697 пациентов, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса. У более чем у половины (51,4%) из них был диагностирован как минимум один психиатрический диагноз за последние пять лет, в том числе депрессия, тревожность, психоз, дефицит внимания/гиперактивность, диссоциативное расстройство или расстройство пищевого поведения. Почти у 15% были положительные тесты на COVID-19.

"Лица с психическими расстройствами могут подвергаться повышенному риску заражения COVID-19 даже после вакцинации, что указывает на необходимость целенаправленных профилактических мероприятий", - говорится в результатах исследования.