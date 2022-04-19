Врач предупредил об опасности приема валерьянки

Передозировка валерьянки грозит болью в желудке, головокружением и мышечной слабостью. Этот седативный препарат также не стоит принимать тем, кто перенес инфаркт или инсульт, сообщил порталу "Доктор Питер" врач-токсиколог, доктор медицинских наук Михаил Кутушов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Прием безобидного седативного средства без назначения врача может привести к передозировке, пить валерьянку курсом можно только по рекомендации специалиста, тщательно соблюдая установленные дозы.

"Передозировка возникает при приеме валерьяны более 20 граммов, а также при длительном употреблении большого количества лекарства могут возникать симптомы хронической передозировки. У человека появляется боль в желудке, он может ощущать стеснение в груди, жаловаться на головокружение, дрожание рук, приступы аллергии", - сообщил врач.

Специалист также отметил, что прием валерьянки категорически противопоказан беременным и кормящим женщинам, при гипертонии и воспалении толстой и тонкой кишки. Прием валерианы после инфаркта или инсульта возможен только по рекомендации кардиолога.