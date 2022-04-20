Врач предупредил о появлении редкой болезни после COVID-19

После перенесенного коронавируса у человека может появиться "слоновая болезнь" - редкое проявление постковидного синдрома. Об этом предупредил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, сообщает Ura.ru, передает Day.Az.

Специалист пояснил, что редкое заболевание появляется из-за поражения лимфатической системы и ее воспаления. "Слоновая болезнь" по-другому называется элефантиазом, рассказал он.

"У меня складывается впечатление, что возникает она из-за обострения уже существующих проблем. Либо у пациента был хронический тонзиллит с региональным лимфоденитом, даже если миндалины были удалены, либо были какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта и развивался мезаденит", - сказал Болибок.

По его словам, при дельта-штамме пациенты жаловались на интенсивные боли в животе из-за воспаления лимфоузлов брыжейки кишечника, при омикроне - у них наблюдались интенсивные боли в горле из-за воспаления лимфоузлов в шее.