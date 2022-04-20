Врач назвала самую опасную диету

Голодная диета приведет к пищевым срывам и набору лишнего веса, это может способствовать развитию диабета и других нарушений обмена веществ, сообщила "Москве-24" врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Ковалева, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Самым вредным способом похудения специалист назвала голодание, эффект от такой диеты будет непродолжительным, приведет к перееданию и пищевым срывам. Набор лишней массы тела может грозить проблемами с сосудами и сердцем, развитием диабета второго типа и даже онкологическими заболеваниями.

"Двенадцать видов рака стартуют на фоне избытка массы тела человека. И при наличии других располагающих факторов, в частности высокого кортизола на фоне стресса, может быть обеспечен запуск совершенно ненужных процессов в организме", - рассказала врач.

Королева отметила, что похудеть можно с помощью правильного дробного питания, также необходимо изменить образ жизни и отказаться от вредных привычек.