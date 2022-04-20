Коронавирусную пневмонию связали с ростом риска деменции

Коронавирус, осложненный пневмонией, связан с повышением риска развития деменции, обнаружили специалисты из Миссурийского университета. Об этом они рассказали в статье в журнале Open Forum Infectious Diseases, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи проанализировали 21 тыс. случаев госпитализации с пневмонией более чем за сутки, зарегистрированных до 31 июля 2021 года. В половине случаев пневмония была вызвана COVID-19. Впоследствии деменция развилась у 3% (312 человек) пациентов с COVID-19 и у 2,5% (263 человека) пациентов с пневмонией, вызванной другими причинами. Средний промежуток между заражением COVID-19 и диагностированием деменции составил 182 дня.

"В нашем исследовании риск развития деменции чаще встречался у пациентов старше 70 лет с вызванной COVID-19 пневмонией. Тип деменции, наблюдаемый у людей, перенесших COVID-19, в основном затрагивает память, самоконтроль и способность выполнять повседневные задачи. Язык и осознание времени и местоположения остались относительно сохранными", - отметил ведущий автор исследования, профессор неврологии Аднан Куреши.

Полученные результаты показывают важность скрининга на когнитивные нарушения среди переболевших COVID-19, особенно в пожилом возрасте, отмечают исследователи. Кроме того, период наблюдения был довольно коротким - необходимо изучить связь между COVID-19 и деменцией на более продолжительных отрезках времени. Также стоит выяснить, связаны ли с деменцией случаи COVID-19, протекавшего без пневмонии.