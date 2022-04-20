Врач назвала пальмовое и сливочное масло причиной развития слабоумия

Ряд продуктов вызывают преждевременное старение головного мозга, что впоследствии приводит к расстройству сознания. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на преподавателя Эдинбургского университета, врача Мишель Лучано, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В частности речь идет о сливочном и пальмовом маслах. В них содержатся насыщенные жиры, которые пагубно влияют на функции мозга и работу сердечно-сосудистой системы.

Вредят мозгу и молочные продукты, жирное мясо, фастфуд и сладости - они также содержат опасные жиры, приводящие к деменции.

Чтобы сохранить здоровье, Лучано рекомендует не исключать эти продукты из рациона совсем, но существенно ограничить их потребление.