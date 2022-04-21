Неизвестный вид гепатита обнаружили в 7 странах

Гепатит неизвестного вида обнаружили у десятков детей до семи лет, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Случаи выявлены в Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Испании, Дании, Израиле и США. В Европейском центре профилактике заболеваний сообщили, что некоторым заболевшим потребовалась пересадка печени.

Симптомы характерны для тяжелого острого гепатита. Однако ни один из известных науке типов этого заболевания не подтвердился во время лабораторных тестов. Также медики пока не могут назвать и причины, вызывающие заражение.

Во Всемирной организации здравоохранения так же уже занялись исследованием.