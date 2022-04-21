Названо съедобное растение для защиты от рака

Природные вещества, которыми богата рукола защищают сердце и сосуды от вредных воздействий и способствуют профилактике различных видов рака, сообщил "Москве 24" нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При регулярном употреблении руколы, организм получает необходимые для правильной работы сердца магний и калий. Эти вещества также укрепляют стенки сосудов и делают их более эластичными. В руколе, как и в брокколи содержится особое органическое соединение - сульфорафан.

"Как показывают исследования это вещество борется с различными видами рака, как только мы добавляем руколу в еду, мы профилактируем возникновение раковых опухолей", - сообщил специалист.

Врач также отметил, что при всей пользе этого растения, с осторожностью его стоит употреблять людям, принимающим лекарства для разжижения крови, могут начаться проблемы со свертываемостью.