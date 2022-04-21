Есть ли лекарства от COVID-19 и насколько они эффективны?

Есть ли средства лечения COVID-19, насколько они эффективны и безопасны и всем ли они доступны? На эти и другие вопросы дает ответы эксперт из Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дина Пфайфер, передает Day.Az со ссылкой на сайт организации.

- Что такое средства лечения, и какую роль они играют в борьбе с COVID-19?

- Они применяются для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и выполняют две функции.

Некоторые препараты предназначены для облегчения симптомов болезни, таких как кашель, высокая температура, головная боль, у людей с тяжелой формой COVID-19.

Другие препараты, такие как противовирусные средства, предназначены для применения на ранних стадиях болезни в целях предотвращения размножения вируса и, таким образом, предотвращения развития более тяжелой формы болезни у людей из групп риска. При своевременном применении такие средства лечения способны снизить потребность в госпитализации и тем самым уменьшить нагрузку на системы здравоохранения.

- Насколько безопасны и эффективны средства лечения для пациентов с COVID-19?

- Все новые лекарственные препараты перед сертификацией проходят тщательное тестирование на безопасность и эффективность посредством клинических испытаний. В настоящее время проводятся многочисленные рандомизированные исследования действия этих препаратов в относительно небольших группах лиц на протяжении определенного периода времени, и после этого они, возможно, будут одобрены для более широкого применения. Результаты таких исследований в дальнейшем будут определять наши рекомендации о том, когда и как следует применять эти лекарства. Мониторинг безопасности новых лекарств продолжается и после того, как их сертифицируют регулирующие органы в странах, что позволяет выявлять любые редкие побочные эффекты.

- Как ВОЗ вырабатывает свои рекомендации относительно средств лечения?

- Группа по разработке руководств ВОЗ, в которую входят эксперты глобального уровня, практикующие специалисты и представители пациентов, регулярно анализирует данные международных клинических испытаний. На основании этого она дает рекомендации по применению средств лечения для пациентов с COVID-19 любой степени тяжести. Перед публикацией эти рекомендации коллегиально оценивает еще одна группа клинических специалистов и специальный Комитет ВОЗ по обзору рекомендаций.

- Какие основные типы средств лечения существуют в настоящее время и как они действуют?

- Для лечения COVID-19 применяются несколько групп терапевтических средств.

Блокираторы рецепторов IL-6 и ингибиторы янус-киназы - это моноклональные антитела (т.е. одинаковые молекулы антител, произведенные в лаборатории), которые используются для контроля воспалительных процессов, являющихся реакцией организма на инфекцию у пациентов в тяжелом или критическом состоянии; они вводятся вместе с кортикостероидами.

Противовирусные препараты - это лекарства, которые помогают остановить размножение вируса; для достижения максимальной эффективности их следует применять при появлении первых симптомов и подтверждении диагноза, т.е. в течение первых 5 дней. Они применяются в первую очередь для лечения людей, которым угрожает повышенный риск тяжелого течения болезни - например, пациентов с определенными хроническими заболеваниями.

Наконец, существуют моноклональные антитела к вирусу, которые прикрепляются к вирусу и делают его легко узнаваемым для иммунной системы, тем самым помогая нейтрализовать его. Они применяются в течение первых пяти дней после появления симптомов для лечения пациентов из групп риска, особенно тех, для кого вакцинация может быть неэффективна/невозможна в связи с имеющимися заболеваниями или эффектом лечения этих заболеваний.

- Какие средства лечения доступны в настоящее время?

- Некоторые средства лечения были доступны еще до пандемии и применялись для лечения других заболеваний, например, кортикостероиды и блокаторы рецепторов IL-6. Моноклональные антитела к вирусу появились в 2020 году и на данный момент сертифицированы для использования в ряде стран. Многие из имеющихся средств лечения предназначены для определенных групп пациентов и часто используются в соответствии с особыми протоколами контроля, в целях сбора информации об их безопасности и эффективности, особенно с точки зрения взаимодействия с другими препаратами или возможности для формирования у вируса лекарственной устойчивости.

- Эффективны ли средства лечения против варианта омикрон?

- Некоторые моноклональные противовирусные антитела менее эффективны против варианта омикрон, поскольку они первоначально создавались для противодействия более ранним вариантам вируса.

Противовирусные препараты, скорее всего, будут эффективны и против варианта омикрон, хотя при этом крайне важно вести мониторинг их эффективности. Противовоспалительные препараты в равной степени эффективны при тяжелых случаях заболевания, вызванных как вариантом омикрон, так и другими вариантами вируса.

- Могут ли противовирусные препараты использоваться как альтернатива вакцинам?

- Нет, профилактика всегда лучше лечения. Даже самые безопасные и эффективные противовирусные препараты не могут стать альтернативой вакцинам. Одобренные ВОЗ вакцины защитят большинство людей от тяжелой формы заболевания и летального исхода. Лекарства нужны для лечения больных, но при этом лучше вообще избежать болезни и связанных с ней рисков тяжелого состояния и возможных долгосрочных последствий для здоровья.

- Способны ли противовирусные препараты помочь положить конец пандемии?

- Противовирусные препараты - это один из имеющихся в нашем распоряжении инструментов для борьбы с вирусом SARS-Cov-2 и снижения бремени COVID-19 для сообществ и для систем здравоохранения. Тем не менее, основной способ предотвращения тяжелой формы заболевания - это вакцинация. Как и в случае с вакцинами, очень важно обеспечить справедливое распределение лекарственных средств, чтоб все страны могли иметь возможность применять их.

- Где лучше всего искать более подробную информацию о средствах лечения?

- Важно пользоваться информацией из надежных источников, таких как ВОЗ, обладающих необходимыми знаниями, опытом и новейшими данными относительно безопасности и эффективности тех или иных средств лечения.