Врач рассказала о смертельной опасности здорового питания

Одержимость здоровым питанием грозит расстройствами пищевого поведения, это может привести к гормональным сбоям и появлению ОКР, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пищевая "паранойя" заключается в том, что человек превращает правильное питание в культ и главную цель жизни. Идея питаться только здоровой едой вытесняет все остальные задачи мозга и становится серьезной психологической проблемой.

"В результате параноидальных мыслей о том, что можно заболеть, подхватить какой-то недуг, вегетативная нервная система начинает сдавать свои позиции. Начинается гормональный сбой, защитные функции организма перестают функционировать. Человек может себя довести даже до летального исхода", - заявила врач.

Соломатина отметила, что в группе риска люди, активно занимающиеся спортом, следящие за своей фигурой и ипохондрики, часто посещающие врачей. При переходе на здоровое питание, необходимо найти баланс и золотую середину, резюмировала специалист.