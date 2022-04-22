Врач предупредила об опасности злоупотребления фруктами

Передозировка фруктозы грозит развитием нарушений обмена веществ и негативно сказывается на работе печени, сообщила в своем Telegram-канале врач-диетолог, терапевт Наталья Сычева, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Если человек съедает в день одно яблоко, то печень и желудок в состоянии с ним справиться, но если сладкие фрукты есть в большом количестве, органы начнут давать сбой. Это может привести к развитию диабета.

"Одно яблоко не усугубит инсулинорезистентность и не вызовет ожирение, а вместе с ним и жировой гепатоз. А вот литр колы или сока, бесконтрольное употребление фруктов и ягод килограммами в ежедневном режиме - вполне может", - заявила врач.

Фруктоза из персиков, груш, вишни, манго усваивается хуже, чем из привычных фруктов. Чем больше ее накапливается в организме, тем выше риск развития жировой болезни печени, на начальном этапе болезнь распознать практически невозможно, подчеркнула диетолог.