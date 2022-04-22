Врач назвал три главных фактора развития аллергии

Педиатр-иммунолог и ведущий программы "Жить здорово!" на Первом канале Андрей Продеус назвал три главных фактора, которые способствуют развитию аллергии у ребенка, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Продеус заявил, что большую роль в вопросе развития аллергии играет наследственность. "Мировая статистика говорит, что если оба родителя аллергики со схожими проявлениями - например, кожная аллергия или аллергический ринит, - то вероятность того, что у их детей будет такой же тип аллергии, составляет 80 процентов", - сообщил он.

Еще одним фактором педиатр назвал кесарево сечение у матери во время родов. По словам Продеуса, ученые доказали, что дети, которые родились путем кесарева сечения, имеют в два раза большую вероятность развить аллергию, чем дети, появившиеся на свет в результате нормальных родов.

Педиатр объяснил, что ребенок, проходя по родовым путям женщины, получает первую порцию микробиоты - полезных микроорганизмов для его ЖКТ. "Если ребенок родился путем кесарева сечения, он не сможет уже при рождении получить эту нормальную микробиоту. Ему придется позже набирать ее самостоятельно", - написал Продеус и добавил, что первая порция микробиоты имеет большое значение в защите ребенка от развития аллергии.

Третий фактор, как отметил специалист, - это отсутствие грудного вскармливания. Врач рассказал, что ребенок, который питается молоком матери, получает вместе с едой разные гормоны, пептиды, иммунные факторы, несущие пользу для его организма. "Исследования показали, что дети, которые были на грудном вскармливании, оказались на 50-60 процентов меньше подвержены аллергическим реакциям, чем дети-"искусственники"", - уточнил он.