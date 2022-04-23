Врач предупредил об опасности использования шипучих таблеток
В водорастворимых таблетках содержится большое количество натрия, это вещество повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии, сообщил в своем Telegram-канале врач-терапевт Олег Абакумов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В одной шипучей таблетке содержится почти вся дневная норма натрия. Он нужен организму, чтобы контролировать баланс жидкости и микроэлементов. Обычному человеку в день достаточно одной четвертой ложки поваренной соли или 500 миллиграммов натрия.
"Установлено, что долгосрочный, и краткосрочный (меньше недели) прием шипучих таблеток повышал у пациентов кровяное давление и увеличивал риск развития сердечно-сосудистых заболеваний", - сообщил специалист.
Врач также отметил, что шипучие таблетки - маркетинговый ход производителей, обычные лекарственные средства действуют не хуже.
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