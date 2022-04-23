Названо неожиданное полезное свойство картофеля

Картофель содержит большое количество калия и обладает мочегонными свойствами, это способствует облегчению симптомов гипертонии, сообщила "АиФ" врач-диетолог, кандидат медицинских наук Наталья Денисова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Картошка также богата витаминами группы В, содержит в своем составе железо и фосфор. Калий, который поступает в организм из картофеля, помогает поддерживать водно-солевой баланс и стабилизирует давление.

"Это настоящий помощник для всех гипертоников и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. К тому же она обладает легким мочегонным действием за счет того же калия", - отметила врач.

Специалист рекомендует есть картофель в отварном виде или запекать, так блюдо будет менее калорийным, от жареной картошки стоит отказаться. Вареный картофель лучше не оставлять в воде, полезных веществ станет значительно меньше.