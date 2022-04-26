Врач назвал главную ошибку в восстановлении после перенесенного СOVID-19

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, что те, кто после перенесенного COVID-19 все еще жалуются на проблемы с обонянием, должны заниматься лечением последствий перенесенного заболевания. Об этом пишет URA.RU, передает Day.Az.

"Люди хотят, чтобы это как само пришло, так само и ушло. В этом заключается главная ошибка, как и при других заболеваниях, но так, к сожалению, не бывает. Надо настроиться на визит к врачу, на полноценную диагностику вплоть до ольфактометрии", - сказал врач.

По мнению Зайцева, пациенты недооценивают важность полноценного носового дыхания, однако после COVID-19 проблемы с обонянием могут остаться с человеком на всю оставшуюся жизнь.

"Коронавирус очень нейротропный, и у нас много больных неврологических, психоневрологических, поскольку по нервной системе бьет неимоверно", - уточнил врач.