Женщины полностью выздоравливают от COVID-19 на треть реже

Лишь около четверти перенесших COVID-19 чувствуют себя выздоровевшими спустя год, а женщины полностью восстанавливаются на треть реже, чем мужчины, выяснили специалисты Университета Лестера в Великобритании. Об этом они рассказали в журнале The Lancet Respiratory Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи изучили состояние здоровья 2320 человек, выписавшихся из больницы после COVID-19, а затем повторно через пять месяцев и год состояние 807 из них. Через пять месяцев чувствовали себя так же, как до болезни, 26% пациентов. По истечении года это число увеличилось незначительно - до 28,9%.

У женщин вероятность полного восстановления оказалась на 33% ниже. В два раза ниже были шансы людей с ожирением, на 58% ниже - у тех, кому понадобилась искусственная вентиляция легких.

"Без эффективного лечения затяжной COVID-19 может стать очень распространенным новым долгосрочным состоянием", - отметили авторы работы.

Наиболее распространенными симптомами затяжного COVID-19 стали усталость, мышечные боли, плохой сон, медлительность и одышка.