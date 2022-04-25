Врач назвал главную ошибку в восстановлении после COVID-19

После перенесенного коронавируса люди, которые жалуются на проблемы с обонянием, не занимаются лечением этих последствий COVID-19. Такую главную ошибку в восстановлении назвал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Надо настроиться на визит к врачу, на полноценную диагностику вплоть до ольфактометрии [измерение остроты обоняния - прим. "Ленты.ру"] Надо пролечиться, потому что качество носового дыхания со всех точек зрения полезно. Это вентиляция головного мозга. Но многие не хотят заморачиваться", - сказал специалист.

Он предупредил, что проблемы с обонянием могут остаться с человеком навсегда. Это объясняется повреждением доли мозга, которая отвечает за обоняние - мозговой центр не будет способен распознавать и воспринимать запахи, объяснил Зайцев.

Медики могут назначить дыхательную гимнастику и ароматерапию для запуска обонятельных рецепторов. Доктор также может рекомендовать кортикостероидный гормональный спрей для носа с противоотечным и противовоспалительным действием, рассказал Зайцев.