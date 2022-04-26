Врач предупредила об опасности повышенной кислотности организма

Нарушение кислотно-щелочного баланса организма приводит к повышенной кислотности и так называемому закислению. Это негативно отражается на состоянии здоровья и может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой, сообщила порталу "Доктор Питер" врач-гастроэнтеролог Федерального научно-клинического центра ФМБА России Ирина Бакулина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Нарушение кислотно-щелочного баланса организма сложно определить по внешним признакам, оно может проявляться частыми простудами, головокружениями, слабостью, проблемами с пищеварением.

"К закислению может приводить неправильный рацион. Повышенная кислотность негативно отражается также на работе сердца и сосудов, что влияет на развитие гипертонии, мигрени и даже инфаркта миокарда", - сообщила врач.

Ацидоз также может возникнуть после хирургического вмешательства и вызывает воспаление слизистой желудка. Если повышенная кислотность подтверждена клинически, то стоит изменить привычный рацион питания, добавить в него зелень и свежие овощи. При этом важно отказаться от вредных привычек, резюмировала специалист.