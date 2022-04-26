Ученые создали бьющееся сердце из акрила и стволовых клеток

Мини-сердце из акрила, способное биться, разработала группа ученых под руководством специалистов Бостонского университета. Разработку они описали в статье в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Устройство размером 3 см2 имитирует работу желудочка сердца человека. На напечатанной на 3D-принтере основе находятся крошечные акриловые клапаны, которые открываются и закрываются под потоком жидкости, и трубочки, имитирующие вены и артерии. Чтобы заставить сердце биться, исследователи использовали полученные из стволовых клеток кардиомиоциты - клетки сердечной мышцы. Основной элемент сердца - подвижный и поддерживающий сердечную ткань каркас, состоящий из почти микроскопических акриловых спиралей, соединенных горизонтальными кольцами.

Такой маленький размер продиктован тем, что это позволяет структурным элементам быть гибкими - при увеличении габаритов они бы стали плотнее и жестче, что снизило бы их подвижность.

Разработка позволит лучше изучить, как работает сердце, как оно развивается у эмбриона, как на сердце влияют болезни. Также модель можно использовать для тестирования новых лекарств, в том числе и индивидуального - можно вырастить кардиомиоциты определенного человека, чтобы выяснить, как препарат подействует на функции именно его сердца.