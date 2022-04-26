Врач рассказал об эффективности витамина D при лечении COVID-19

Прием витамина D в дозах, превышающих профилактические в 2-3 раза, может быть эффективен для профилактики и лечения COVID-19, однако слишком высоких дозировок лучше избегать - они могут привести к опасным побочным эффектам. Об этом Gazeta.ru рассказал врач-вирусолог Евгений Тимаков, передает Day.Az.

"Большие дозы витамина D не всегда являются полезными. А вот увеличение дозы витамина D в 2-3 раза выше профилактической и постоянный его прием способствуют стабилизации работы организма и снижению тяжелого течения в том числе и коронавируса. Есть большое количество побочных эффектов, которые могут возникнуть при больших дозах. Поэтому основные работы, которые были проведены за эти два года, показали, что как в случае, если человек уже болен, так и в профилактических целях есть смысл повышать дозу витамина D выше профилактической, но не больше, чем в 2-3 раза", - пояснил он.

Еще в начале пандемии выяснилось, что самое тяжелое течение COVID-19 наблюдается у людей с дефицитом витамина D, отметил Тимаков. Дальнейшие исследования показали, что витамин D играет важную роль в формировании эндокринной и иммунной системы, поэтому снижение его уровня связано в том числе и с более тяжелым течением инфекционных заболеваний. Однако в слишком большом количестве витамин D может быть опасен - его избыток приводит к накоплению кальция в очагах воспаления и нарушению работы органов, в которых образуются кальцификаты. Поэтому принимать витамин D в гипердозах не стоит.

"Его не можно, его нужно рекомендовать, особенно в России, в условиях средней полосы. В дозах около 1000-2000 МЕ в зависимости от возраста", - заключил Тимаков.