Исследование, проведенное благотворительной организацией Asthma and Lung UK, показало, что женские гормоны могут вызывать обострение астмы. Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным Управления национальной статистики, за последние пять лет от приступов астмы скончались более 5,1 тысячи женщин и менее чем 2,3 тысячи мужчин.

Частота госпитализаций с этим заболеванием в Великобритании среди девочек и мальчиков в раннем подростковом возрасте равнозначна. Среди людей в возрасте от 20 до 50 лет женщины попадают в больницы с приступами астмы в два с лишним раза чаще, чем мужчины.

Специалисты Бейлорского медицинского колледжа в США ранее выяснили, что астматическая реакция способна защитить организм от патогенов в легких. Новые эксперименты на мышах показали, что дрожжеподобный грибок Candida albicans вызывает аллергическую реакцию с помощью пептида кандидализина. Кандидализин связывается с рецептором GP1b-альфа на поверхности тромбоцитов. Это побуждает тромбоциты высвобождать белок Dkk-1, который, в свою очередь, активирует T-лимфоциты Th2 и Th17, регулирующие иммунный ответ.

Как оказалось, активация иммунных клеток коррелирует со снижением количества дрожжевых грибков в легких мышей. Таким образом, астматическая реакция помогает избавиться от инфекционных агентов в легких. Если же этого не происходит, Candida albicans быстро распространяется, приводя к гибели.