Названы три этапа поражения сердца при COVID-19

Кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков в беседе с Ura.ru рассказал, что COVID-19 может поражать сердце в острый период инфекции, назвав три этапа данного процесса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"По сердцу есть три этапа. Первый - в ходе самой инфекции, когда есть прямое поражение мышцы сердца. В результате действия вируса развивается тяжелое нарушение ритма сердца. Могут провоцироваться коронарные нарушения, что приводит к декомпенсации, одышке и сердечной недостаточности", - заявил врач.

По его словам, второй этап наступает в первые 140 дней после выздоровления. В этом случае через два-три месяца может возникнуть отсроченный миокардит, который, в свою очередь, приводит к одышке и появлению отеков, особенно у людей, не следовавших рекомендациям доктора. Последствия от этого могут быть весьма серьезные, вплоть до инвалидности, предупредил Беленков.

Заключительный этап может усугубить повторное заболевание COVID-19, при котором у пациента проявляются отсроченные проблемы с сердцем, которые возникли при первом заражении, усилились после выздоровления и продолжились далее. Они могут проявляться в виде повышенного давления, поражения сердца, или другим образом. "Главная особенность этого этапа - пациент может повторно заразиться коронавирусом, если не пройдет вакцинацию", - заключил кардиолог.