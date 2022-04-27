Врачи впервые остановили болезнь Паркинсона

Команда врачей из больницы Саутмид в Бристоле впервые смогла избавить мужчину с болезнью Паркинсона от симптомов благодаря мозговому импланту. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Британец Тони Хоуэллс стал первым человеком, которого удалось избавить с помощью нейроимпланта от двигательных нарушений при болезни Паркинсона. Устройство для глубокой стимуляции подает электрические импульсы на пораженные участки мозга. До его установки Хоуэллс мог пройти лишь около 200 м, но спустя год после операции был в состоянии прогуляться уже на 4 км.

"Вам не понять, насколько досаждает болезнь Паркинсона, пока это не случится с вами. Просто завязать шнурки - уже серьезное мероприятие... Это не может не влиять на вашу повседневную жизнь", - рассказал Хоуэллс.

По его словам, теперь он может снова играть в гольф и справляться с повседневными задачами быстрее, чем раньше.

Сейчас импланту требуется достаточно крупная батарея, которая устанавливается в область груди и через проходящие под кожей провода соединяется с имплантом в мозге. В настоящее время специалисты больницы разрабатывают более компактный аккумулятор, который будет вживляться в череп. Это позволит также сократить и время операции - в случае Хоуэллса она заняла шесть часов, для установки новой модели импланта понадобится около трех. Испытания завершатся в следующем году.