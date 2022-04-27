Что может означать учащенный пульс в состоянии покоя?

Частота пульса от 55 до 90 ударов в минуту считается нормой. В некоторых случаях учащенное сердцебиение может стать тревожным симптомом. Об этом сообщила кардиолог Асият Хачирова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, не стоит беспокоиться об учащенном пульсе после интенсивной нагрузки. Однако если тахикардия возникает в состоянии покоя, то следует обратиться к врачу.

"Это может быть индивидуальной реакцией на что-то, может быть наследственным явлением, а может говорить о наличии какого-либо заболевания. Тахикардия может быть, например, одним из симптомов гипертиреоза (состояние гиперфункции щитовидной железы)", - объяснила кардиолог.

Фибрилляция предсердий может проявляться в виде учащенного пульса. Как отметила врач, такую патологию можно заметить лишь на обследовании.

"Это опасное жизнеугрожающее заболевание, когда предсердия дают значительно больше импульсов, чем желудочки могут на себя взять. Происходит разобщение сердечного импульса, предсердия перестают правильно сокращаться", - добавила кардиолог.

По словам врача, если болезнь проявилась недавно, врачи смогут восстановить ритм сердца, соответствующий норме.