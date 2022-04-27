Названы три способа избавиться от гипертонии

Регулярные физические нагрузки и изменение привычного рациона питания, в том числе отказ от излишне соленых продуктов, могут существенно снизить риски развития гипертонической болезни и улучшить состояние сосудов, рассказал в эфире программы "Жить здорово" на "Первом канале" врач-кардиолог Герман Гандельман, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для снижения и поддержания в норме артериального давления без лекарственных препаратов, необходимо уделять особое внимание рациону и следить за лишним весом.

"Если мы снижаем вес на 1 кг, то давление снижается на 1 мм ртутного столба, соответственно, снижение веса на 5 кг снизит давление на 5 мм ртутного столба. Нагрузка на сосуды станет меньше", - отметил кардиолог.

Не менее важно отказаться от соли, натрий приводит к отекам и задержке жидкости, стенки сосудов сужаются, давление растет. Это может привести к гипертоническому кризу и инсульту, нормализовать артериальное давление также могут умеренные физические нагрузки.

"Регулярная физическая нагрузка, как минимум пять раз в неделю по 30 минут снижает артериальное давление на 10 мм ртутного столба, когда организм получает нагрузку, выделяются вещества, которые расширяют сосуды, улучшается кровоток", - подчеркнул Гандельман.

Врач также назвал значения давления, которые принято считать нормой, у здорового человека артериальное давление не должно быть выше, чем 130/80.