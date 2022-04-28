Как не допустить потерю зрения при стрессе

Стресс может ухудшить зрение и даже привести к его потере. Как этого не допустить, в новом выпуске передачи "О самом главном" на канале "Россия 1" рассказал врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В последнее время появляется все больше людей, у которых произошла отслойка сетчатки из-за стресса. "Стресс может нарушать кровоснабжение, может повышать внутриглазное давление, вызывать геморрагию или кровотечение внутри глаза, что провоцирует разрыв сетчатки и ее отслоение", - отметил врач.

Симптомы разрыва сетчатки следующие: появление "ниток", "мушек", "паутинок" в глазах, молнии, вспышки, искры в глазах, туман или пелена перед глазами, искривление прямых линий, выпадение букв из строк. Если же появилась черная завеса и стало сужаться периферическое поле зрения, надо срочно обращаться к офтальмологу. В последнем случае, чем раньше будет проведена хирургическая операция, тем больше шансов на то, что зрение вернется.

Итак, как же не допустить стресс, который приведет к потере зрения? Надо регулярно заниматься спортом, делать массаж тела, спать не меньше семи-восьми часов в сутки, перед сном принимать успокоительные травы, правильно питаться. "Набор необходимых витамином, микроэлементов и питательных веществ необходим для того, чтобы повысить стрессоустойчивость", - заявил офтальмолог.