Врач предупредил о микроклещах в кондиционерах

Если не обрабатывать внутренний блок кондиционеров, в нем будет развиваться микрофлора. Об этом сообщил лор, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в разговоре с URA.ru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, микроклещей, живущих в неочищенных кондиционерах, невозможно увидеть, однако они могут попасть в организм во время потока воздуха. Это может спровоцировать у человека пневмонию, хронический бронхит и бронхиальную астму.

"Микроклещ попадает в полость носа человека и оседает на задней стенке глотки. Он снижает иммунитет, попадает на небные миндалины, провоцирует обострение хронического тонзиллита. Он также попадает в бронхолегочную систему и дальше чем место слабее, тем выше вероятность, что оно пострадает", - предупредил Зайцев.

По мнению врача, весной следует не только мыть окна, но и обработать антисептиком фильтры кондиционера. Благодаря этим мерам вся микрофлора во внутреннем блоке кондиционера погибнет и не причинит вреда здоровью.