В России хирурги спасли пациентку, пересадив ей часть собственного сердца

Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина провели операцию по уникальной технологии. У 21-летней пациентки была выявлена редкая патология сердца, девушка страдала от приступов удушья, сообщается на сайте медицинского учреждения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Болезнь не давала о себе знать почти 20 лет, сердечную аномалию выявили после того, как девушка начала жаловаться на постоянные отеки и нехватку воздуха. В ходе обследований выяснилось, что она страдает от врожденной аномалии сердца - стеноза аортального клапана. Потребовалось хирургическое вмешательство.

"Пациентке было показано протезирование пораженного аортального клапана сердца. Однако механические и биологические протезы, к сожалению, не так совершенны. Мы забрали собственный легочный клапан пациентки, затем имплантировали на место пораженного аортального клапана сердца", - рассказал директор института патологии кровообращения НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина Александр Богачев-Прокофьев.

Операцию провели через небольшой разрез тканей, благодаря ювелирной работе врачей девушка быстро идет на поправку. Специалисты отмечают, что после периода восстановления она сможет вести активный образ жизни и планировать материнство.