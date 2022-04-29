Названы лекарства, которые могут спровоцировать насморк

Медикаментозный ринит может спровоцировать прием лекарств от головной боли, противозачаточных средств и препаратов для снижения давления, рассказал в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" врач Александр Мясников, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В первую очередь, медикаментозный ринит вызывают сосудосуживающие капли. Если использовать подобные средства более трех дней подряд, то понадобится длительное лечение или даже хирургическое вмешательство. Также заложенность носа будет беспокоить, при приеме определенных лекарственных препаратов.

"Обезболивающие препараты в том числе аспирин и противозачаточные, многие препараты от давления могут тоже вызывать закладывания носа", - отметил врач.

Мясников также указал на то, что хронический насморк провоцируют не только лекарства. В некоторых случаях постоянная заложенность носа наблюдается при проблемах со щитовидной железой или повышенной кислотностью желудка. Лучшим способом избавиться от длительного насморка специалист назвал промывания солевыми растворами.